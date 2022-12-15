Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…

ARALARINDA KAFTANCIOĞLU DA VAR

Canan Kaftancıoğlu da bu whatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu whatsapp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Zaten bu gruptaki kişilerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Eğer bir il başkanı bu grubun içersinde yer almışsa ve böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı olduğu düşünülemez. Çünkü bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir.