Enver Aysever kirli tezgahı tek tek anlattı! CHP’yi karıştıracak bomba iddia: "İmamoğlu’nun 500 kişilik propaganda ekibi…" | Video

Enver Aysever 6'lı masayı karıştıracak bir iddia ortaya attı. İBB Başkanı İmamoğlu YSK üyelerine hakaret gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası almış ve siyasi yasak kararı getirilmişti. Kararın ardından İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saraçhane'de kameralar karşısına geçti. Bu tablonun ardından Aysever CHP'yi ve 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu ekibinin bir WhatsApp grubu kurduğunu dile getiren Aysever, WhatsAspp grubuyla başlayan ve Kılıçdaroğlu'ndan gizlenen bilgilerin Meral Akşener'e aktarılarak sürecin tamamlandığını açıkladı. Aysever CHP ve İYİ Parti ekseninde yaşanan adaylık krizini işte böyle gözler önüne serdi.