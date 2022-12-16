Baba ve damat tutuklandı

HiranurVakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in şu an 24 yaşında olan kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken, 23 yaş büyük Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirdiği iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarınca İstekli ve Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. Gözaltına alınan baba Gümüşel ve İstekli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzlerine tutuklama kararı okunan sanıklar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.