Fuat Oktay’dan İmamoğlu davası açıklaması! Yargı yetkisi vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'de önemli açıklamalarda bulunuyor. Fuat Oktay konuşmasına Diyarbakır'daki hain saldırıya tepki göstererek başladı. Oktay, "Diyarbakır'da polis servis aracının geçişi sırasında, hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaralanan polislerimize ve bir sivil vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan bu saldırılar tam tersine milleti birbirine kenetleyecektir. Terörle mücadele kararlılığımızı da perçinleyecektir." dedi.

Fuat Oktay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının, yargılandığı bir davada aldığı ceza üzerinden, gerek kamuoyunda gerekse Meclis'te konunun kendisiyle ilgisi olmayan bir gündem inşa edilmeye çalışıldığını gördük. Öncelikle şu hususları ifade etmek isterim: Anayasamızın "Yargı Yetkisi" başlıklı 9'uncu maddesinde, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır.

Mahkeme kararlarının arkasında "siyasi akıl" aramak, "siyasal akılsızlığın" ta kendisidir. Muhalefetin kendi içindeki Cumhurbaşkanı adaylığı kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür.

Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. Bu kararın daha istinaf ve Yargıtay aşamaları bulunmaktadır. Kararı verecek olan ne yürütme, ne TBMM ne de karalama siyasetiyle muhalefettir. Verilen kararda herhangi bir eksik veya yanlış varsa, bunun düzeltileceği yer yine yargı kademeleridir.

EYT VE ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücreti berlirlerken çalışanlarımızı enflayona ezdirmeyeceğiz. EYT ile ilgili çalışmamızı bu ay tamamlayıp, kamuoyuna açıklayacağız."