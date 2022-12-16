Üsteğmen şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Operasyonu'nda 5 Aralık'ta bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz (27) tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) dün şehit düştü. Acı haberle üzüntüye boğulan şehidin ailesinin Bursa'nın Mudanya ilçesindeki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Anne Zerrin Yavuz ve emekli astsubay baba Sadık Yavuz oğullarının naaşını almak için Ankara'ya hareket etti. Şehit Tunahan Yavuz, bugün cuma namazının ardından Mudanya Güzelyalı Duran Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Mudanya Mezarlığı'nda defnedilecek. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.