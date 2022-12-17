Cesur Savcı Mehmet Demir 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenlerini anlattı: Erdoğan dik durmasa kaos ve iç savaş olurdu





SAĞIMA SOLUMA BAKMADAN "BEN VARIM" DEDİM

Sizin tutumunuzu biliyoruz. Zor bir şey yaptınız ve örgüte meydan okudunuz. Buna nasıl karar verdiniz?

Eskiden ordu içinde yuvalanmış bazı paşalar durumdan vazife çıkarıp devlete ve demokrasiye müdahale ediyorlardı. (Bu klişe söz 28 Şubat paşalarına aittir) 17-25 Aralık sürecinde ben ve benim gibi düşünen yargı mensupları FETÖ cuntasının darbe yapmaya kalkıştığını gördü. Bu defa da ben durumdan vazife çıkardım, Devleti ve demokrasiyi savunmak için her şeyi göze alarak hem adalet.org isimli hukukçuların sitesine bu darbeye karşı çıkalım diye yazdım hem de alışılmadık ve teamüllere aykırı olduğu halde televizyona çıkıp konuştum. Cuntanın Devletimizi, demokrasimizi ve seçilmiş hükümeti yıkmaya yöneldiğini gördüğüm için karşı çıktım. Hemşehrim Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi; "Kimse yok mu dediler, sağıma soluma bakmadan ben varım dedim"