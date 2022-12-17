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Giriş Tarihi: 17.12.2022 17:06

Falyalı’nın suç örgütünde 14 tutuklama

Yasadışı bahisten elde edilen paraları aralarında Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu suç örgütüne aktarılmasına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 116 şüpheliden 14 şüpheli tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Falyalı’nın suç örgütünde 14 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 22 Nisan 2022'deki MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplara gönderildiği tespit edildi.

Bu yöntemle 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 20 Ekim'de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında daha 30 ilde gözaltı kararı verildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 126 şüpheliden 10'u ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen 116 şüpheli savcılık ifadesinin ardından 97'si adli kontrol, 19'u ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği 14 şüphelinin tutuklanmasına, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Falyalı’nın suç örgütünde 14 tutuklama
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