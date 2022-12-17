Falyalı’nın suç örgütünde 14 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 22 Nisan 2022'deki MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplara gönderildiği tespit edildi.