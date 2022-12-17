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Giriş Tarihi: 17.12.2022

Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi

HALİT TURAN HALİT TURAN
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi
DOÇ. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş, tutuklu bulunduğu Bulgaristan tarafından Türkiye'ye iade edildi. Türk polis ekibi tarafından dün akşam Sofya'da Bulgaristan makamlarından teslim alınan Göktaş'ı taşıyan uçak gece yarısı İstanbul Havalimanı'na indi.



Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'da öldürülmesi nedeniyle hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, 1 Eylül'de Türkiye sınırı yakınındaki Svilengrad kentinde yapılan rutin trafik kontrolü sırasında arandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin Göktaş hakkında 5 Eylül'de yaptığı iade başvurusu, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından 14 Aralık'ta kabul edilmişti.
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Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi
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