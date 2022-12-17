Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi

DOÇ. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş, tutuklu bulunduğu Bulgaristan tarafından Türkiye'ye iade edildi. Türk polis ekibi tarafından dün akşam Sofya'da Bulgaristan makamlarından teslim alınan Göktaş'ı taşıyan uçak gece yarısı İstanbul Havalimanı'na indi.Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'da öldürülmesi nedeniyle hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, 1 Eylül'de Türkiye sınırı yakınındaki Svilengrad kentinde yapılan rutin trafik kontrolü sırasında arandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin Göktaş hakkında 5 Eylül'de yaptığı iade başvurusu, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından 14 Aralık'ta kabul edilmişti.