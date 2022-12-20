SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Oyuna girebilecek bir oyuncuyum...

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum.

Kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net.