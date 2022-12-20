SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: Oyuna girebilecek bir oyuncuyum...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemenin kararı sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı için daha güçlü adımlar atmaya başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nun adaylığına güçlü destek verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun adaylığını veto ediyor. CHP'yi ve 6'lı masayı karıştıran İmamoğlu, Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'ya adaylık ihtimali ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, adaylığa hazır olduğunu belirtirken, Canan Kaftancıoğlu ile aralarında sorun olduğunu kabul etti.
İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK ÇIKIŞI: OYUNA GİREBİLECEK OYUNCULARDANIM
Ekrem İmamoğlu, mahkeme kararının ardından daha güçlü bir adaylık ortamının oluştuğu tartışmalarına değindi. İmamoğlu, adaylık için kapıyı açık bıraktı, fırsat verilmesi halinde yarışa gireceğini söyledi.
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
Ben tek başıma kendimi rakip olarak görmüyorum elbette. Ama Erdoğan'ın karşısındaki rakip takımın bir oyuncusuyum. Teknik direktör beni oyunu sokar veya sokmaz. Ona ben karar vermeyeceğim. Ama oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum.
Kendimi aday görmek gibi bir hadsizlik içinde değilim. Ama takımın sahaya çıkarabileceği bir oyuncusuyum. Bu net.
"CANAN HANIM İLE ARAMIZDA SORUN VAR"
İmamoğlu, daha önce Milliyet Yazarı Zafer Şahin ve Sabah Yazarı Mahmut Övür'ün gündeme getirdiği, "Canan Kaftancıoğlu ile kavgalı" haberlerini doğruladı. İmamoğlu, "Elbette sorun var. Burası CHP. Biat yok. Bu medeni bir tavırdır. Canan Hanım da çok net bir insandır. Fikir ayrılıklarımız olduğu bir gerçektir ama bunun detayı parti içi konudur." dedi.