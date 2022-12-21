Haberler Gündem Haberleri İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan flaş açıklama: Muhatap olduğumuz tavır ayrımcı ve ötekileştirme tavrıdır
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:46

İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan flaş açıklama: Muhatap olduğumuz tavır ayrımcı ve ötekileştirme tavrıdır

Türkiye Barolar Birliği'nin 18 Aralık'ta Çanakkale'de düzenlediği 37. Olağan Genel Kurulu'nda İstanbul 2 Nolu Baro delegelerinin kürsüye çıktığında avukatlar tarafından protesto edilerek salonu terk etmelerinin yankıları sürerken olayın muhatabı İstanbul 2 Nolu Barosu sosyal medyadan flaş bir açıklama yayınladı. İstanbul 2 Nolu Barosu “TBB 37. Olağan Genel Kurulunda muhatap olduğumuz tavır, TBB’nin bildirisinde de ifade ettiği üzere daha önceki genel kurullarda da uğradığımız ve hatta yıllarca karşılaştığımız ayrımcı ve ötekileştirme tavrıdır. Bu tavrın hedefi temsil ettiğimiz değerler ve baromuzun duruşudur. Biliyoruz ki temsil ettiğimiz değerler milletimizin değerleridir. Tavizsiz savunmaya devam edeceğiz” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan flaş açıklama: Muhatap olduğumuz tavır ayrımcı ve ötekileştirme tavrıdır

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 18 Aralık'ta Çanakkale'de düzenlediği 37. Olağan Genel Kurulu'nda yaşananların yankısı sürürken Türkiye Barolar Birliği'nin açıklamasının ardından İstanbul 2 Nolu Baro delegelerinin kürsüye çıktığında protesto edilerek avukatların salonu terk etmesi hakkında İstanbul 2 Nolu Barosu sosyal medyadan flaş bir açıklama yayınladı.

"MUHATAP OLDUĞUMUZ TAVIR AYRIMCI VE ÖTEKİLEŞTİRME TAVRIDIR"

İstanbul 2 Nolu Barosu yaptığı açıklamada, "TBB 37. Olağan Genel Kurulunda muhatap olduğumuz tavır, TBB'nin bildirisinde de ifade ettiği üzere daha önceki genel kurullarda da uğradığımız ve hatta yıllarca karşılaştığımız ayrımcı ve ötekileştirme tavrıdır" ifadelerini kullandı.

"BU TAVRIN HEDEFİ TEMSİL ETTİĞİMİZ DEĞERLER VE BAROMUZUN DURUŞUDUR"

2 Nolu Baro açıklamasına şöyle devam etti: "Bu tavrın hedefi temsil ettiğimiz değerler ve baromuzun duruşudur. Biliyoruz ki temsil ettiğimiz değerler milletimizin değerleridir. Tavizsiz savunmaya devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi kendisinden farklı düşünenlerin varlığına tahammül edemeyen zihniyet, son olarak kendi gibi düşünmeyenleri dinlememek için salonu terk etme yoluna başvurmuş ve baromuzun kuruluşundan bu yana bu ayrımcı, tahammülsüz tutumuna devam etmektedir. Değerlerimizi savunmaya, hukukçu nosyonu ile her türlü ayrımcılığı reddederek kuşatıcılıktan taviz vermeyen tavrımıza devam edeceğiz."

"HAK VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ!"

2 Nolu Baro açıklamanın devamında, "Baromuz Delegesi Av. Figen Şaştım'ın baromuz adına yaptığı konuşmanın içeriği doğru ve yerindedir. Delegemiz konuşurken salonun terk edilmesinin başörtüsüne karşı bir tavır olduğuna dair baromuzun veya delegemizin bir beyanı olmamıştır. Haksızlığa ve ayrımcılığa uğrasak da doğruluktan, dürüstlükten taviz vermeden hak ve özgürlük mücadelemize devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

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İstanbul 2 Nolu Barosu’ndan flaş açıklama: Muhatap olduğumuz tavır ayrımcı ve ötekileştirme tavrıdır
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