TBB Genel Kurulundaki "başörtüsü" skandalı sonrası o avukat konuştu: Siyasi bir kongre gibiydi

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda başörtülü delege, Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Figen Şaştım konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığında bazı avukatlar salonu terk etti. Figen Şaştım o anlar ile ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

"İSLAMİ KESİMDEN AVUKATLARIN BU YAPI İÇİNDE TEMSİLDE YER ALABİLMELERİ MÜMKÜN OLAMADI"

-Çanakkale'deki TBB toplantısında tam olarak neler yaşandı?

-Malumunuz üzere barolar Türkiye'de derin devletin muhtıraları, darbeleri, destekleyen anlayışın temsilcisi vesayet odaklarındandır. Dolayısıyla İslami kesimden avukatların bu yapı içinde hiçbir zaman kendini ifade edebilmeleri ve temsilde yer alabilmeleri mümkün olamamıştır. Mevzuatta nispi temsil de söz konusu olmadığı için her seçimde Kemalistlerin kalesi olarak varlığını devam ettirmiştir."

"ÇÖZÜM OLARAK ÇOKLU BARO SİSTEMİNE GEÇİLDİ"

"Buna çözüm olarak sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle Avukatlık Kanun'unda Temmuz 2020 yılında değişiklik yapıldı. Çoklu Baro sistemine geçildi. Türkiye Barolar Birliği'ne bağlı baroların hemen tamamı bu sisteme karşı çıktı. Kanun'da 2. Baro'nun kurulabilmesi için 2000 avukat şartı getirildi. Böylece bu sayıya ulaşan İstanbul ve Ankara'da 2 nolu Barolar kuruldu."

TBB'den başörtüsü hazımsızlığı! Başörtülü delege kürsüye çıkınca salonu terk ettiler! | Video

"TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SÜREKLİ BOYKOT EDİP, SİSTEM DIŞINA İTMEYE ÇALIŞIYOR."

"Bununla birlikte Türkiye Barolar Birliği bu baroları kurulduğu günden beri sürekli boykot edip, sistem dışına itmeye çalışıyor. Nitekim Çanakkale'de yapılan Türkiye Barolar Birliği Mali Genel Kurulu'nda da İstanbul 2 nolu Baro'yu temsilen katıldığımız toplantıda İstanbul 2 nolu Baro Başkanı konuşma yaparken salonda Baro Başkanları ve Delegelerden oluşan 400/500 kişiye yakın kişi salonu terk etti. Ardından gündeme dair ben söz aldığımda da aynı şekilde salonu terk ettiler."

"BU TAVIR ÇOKLU BARO SİSTEMİNE KARŞI BİR TAVIRDI."

"Bu tavır çoklu baro sistemine karşı bir tavırdı. Başörtü ve İslam'a şüphesiz düşman bu adamlar. Ancak burada boykot ettikleri benim başörtülü olmam değildi. Benden sonra Ankara Baro Başkanı ve bir başka delege meslektaşım konuşurken de salonu terk ettiler."

"TÜM KONUŞMACILAR GÜN BOYU HÜKÜMETE YÜKLENDİLER, DİNİ DEĞERLERİMİZE HAKARET ETTİLER"

-Protestoyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bahse konu Mali Genel Kurul mesleki bir toplantıdan ziyade siyasi parti kongresi gibiydi. Bunu konuşmamda da ifade ettim. Tüm konuşmacılar gün boyu hükümete yüklendiler, dini değerlerimize hakaret ettiler; İmamoğlu kararına değinip bu kararı kınamayan kalmadı; basına yansıyan 6 yaşındaki çocuk istismarı haberi üzerinden Müslümanları sapık ilan ettiler.

"SÜREKLİ MOBİNG VE TACİZDE BULUNDULAR"

"Özetle, o salonda adata TBMM'deki CHP grubu milletvekillerini dinliyor gibi hissettim. Bize de sanki biz AK Parti'yi temsil eden milletvekilleriymişiz gibi sürekli beden dili ve davranışlarıyla mobbing ve tacizde bulundular."

"PROTESTONUN ÖZETİ SON KALEMİZİ AK PARTİLİLERE, İSLAMCILAR YEDİRMEYİZ ÇIKIŞIYDI"

"Bu toplantı onlar için seçim sathi mahalline girdiğimiz şu günlerde bir prova niteliğindeydi. Protestonun özeti son kalemizi AK partililere, İslamcılar yedirmeyiz çıkışıydı."

"BEN MESAJIMI O SALONDA YAPTIĞIM KONUŞMADA VERDİM"

-Kürsüye çıkışınızda salonu terk eden meslektaşlarınıza ne mesaj vermek istersiniz?

-Ben mesajımı o salonda yaptığım konuşmada verdim. İrticalen yaptığım bir konuşmaydı. Son söz bir hukukçunun 3 varlıkla hukuku iyi tanzim etmesi gerekir. 1. Allah ile 2. İnsanlarla 3. Tabiatla. Bu üç hukuku iyi kuramamış olan bir hukuk fakültesi mezunundan avukat veya hukukçu olamaz.

İŞTE GENEL KURULU'NDAKİ KONUŞMADAN KESİTLER

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda avukat Figen Şaştım'ın konuşmasından kesitler ise şöyle:

*"Sayın divan kıymetli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sabahtan beri benim size büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizlerin de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı esef duyduğumu belirtmek istiyorum. Usul esastan gelir kuralı bize hukuk fakültesinde öğretilen birinci ve çok önemli meslek kurallarından birisidir. Ve meslektaşlar arasında eğer hukukçu kimliğini gerçekten temsil edecek hukukun üretilmesi yaygınlaştırılması ve çoğaltılmasına dair içerisinde yaşadığımız bu ülkede bu toplumda bir katma değer sağlayacaksak öncelikle birbirimizi büyük bir saygı ve sabırla dinlemeyi öğrenmemiz gerekir."

"HAKARETLERİ KINIYORUM"

"Aslında sabahtan beri eşitlik, özgürlük, adalet, kadın hakları, insan haklarına dair burada veciz konuşmalar yapan meslektaşlarımın çoğunun bir kadının hakkının mühdel edilmesine sessiz kalındığını üzülerek görmüş oldum.

Sayın meslektaşım üzerinden bana göre ayrımcı ve nefret dili kullanılarak bir kadın aşağılanmış oldu. Aslına bakarsanız kadın hakları konusunda bu salonda bulunan tüm meslektaşlarımızın ve bu toplumdaki birçok erkeğin ne kadar sınıfta kaldığının karinesi bakıyorum. 83 baro içerisinde yalnızca yanılıyorsam tahsis edin iki kadın baro başkanımız var. Biri İstanbul 1. Nolu Baro Başkanı Filiz Saraç biri de Çanakkale Baro Başkanı'mız Hande Keskin hanımefendi. Dolayısıyla burada hukukun sorunlarını, hukukun çoğaltılması ve mesleğin sorunlarını konuşmak üzere gelen topluluğu ve delegasyonun çoğunun siyasi konuşmalar yaparak muhataplarını, meslektaşlarını farklı barolarda mesleğini sürdüren ben ve benim gibi 2. Nolu barodan olanlara hakaret etmeyi hukukçuluk sayarak buradaki konuşmaları diğer hazinurunda alkışlamasını da tekrar kınadığımı esefle bildirmek istiyorum."

"SANKİ BİR SİYASİ PARTİNİN KONGRESİNDEYMİŞİZ GİBİ"

"Aslında hukuk üzerine bir metin hazırlamıştım. Hukuk nedir? Hukuku çoğaltmak nedir? Hukukçunun vizyonu misyonu nedir? Nasıl hukukçu olunmalıya dair bir konuşma metni hazırladım ancak sabahtan beri sanki bir siyasi partinin kongresindeymişiz gibi sürekli siyaset üzerine hükümetin programları üzerine, dile düşen bir takım haberler üzerine konuşmalar yapılınca elimdeki metni ister istemez bir kenara bırakmak zorunda kaldım."

"BU KÜRSÜ ÜZERİNDEN HAD BİLDİRİYOR HESAP SORULUYOR HAKARET EDİLİYOR"

*"Mesleğin sorunlarının konuşmak yerine hukukun yaygınlaştırılmasının çoğaltılması için dayanışma göstermek yerine ha bire bir sopa gösterilip kendiyle aynı dünya görüşünü paylaşmayan aynı ideolojiyi paylaşmayan insanlara bu kürsü üzerinden had bildiriyor hesap soruluyor hakaret ediliyor. Böyle bir şey kabul edilemez."

TBB NE AÇIKLAMIŞTI?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrasında yaptığı açıklamada başörtüsüne tepki gösterildiğine dair paylaşımlar hakkında şu açıklama yayınladı. TBB" Çanakkale'de yapılan Genel Kurul'da, 2 nolu Baroları temsil eden dört konuşmacıya da salonu terk ederek gösterilen tepkinin kişilerin kılık ve kıyafetleriyle; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep ve benzeri nitelikleriyle ilişkisi yoktur. Baro başkanlarının ve delegelerin tepkisi çoklu baro uygulaması ile baroların bölünmesine imza atanlaradır" ifadelerini kullandı.