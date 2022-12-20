TBB'den başörtüsü hazımsızlığı! Başörtülü delege kürsüye çıkınca salonu terk ettiler! | Video

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale’de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığında bazı avukatların salonu terk ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Başörtüsü divan üyesi ise başörtüsüne tepki gösteren avukatlara kürsüden tepki gösterdi. Sosyal medyada ise başörtüsüne tepki gösterenler avukatlara tepki gösterildi.

Türkiye Barolar Birliği'nin Çanakkale'de düzenlenen 37'nci Olağan Genel Kurulu'nda başörtülü divan üyesinin konuşmak yapmak üzere kürsüye çıktığında başörtüsü hazımsızlığı kurula damga vurdu. Başörtülü divan üyesine tepki gösteren bazı avukatlar başörtülü divan üyesi konuşma yaparken salonu terk ettiği görüntülere yansıdı. Başörtülü divan üyesi ise bu hazımsızlığa kürsüden şu cümleleri kullandı: "Sabahtan beri benim sizi büyük bir sabırla ve saygıyla dinlediğim gibi sizleri de beni dinlemeye davet ediyorum. Salonu terk eden meslektaşlarımın bu tutumundan dolayı da esef duyduğumu belirtmek istiyorum."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyada ise bu anların görüntüsü çokça paylaşıldı, tepki gösterildi. Uğur isimli sosyal medya hesabı sahibi görüntüleri paylaşıp tepki göstererek, "Ülkede başörtüsü sorunu yoktu. Peki bu neyin hazımsızlığı şimdi?" yorumunda bulundu. Davut Bakırtaş ise "Ah ah benim Müslüman kardeşlerim. Bunlar erki bir daha ele geçirsin, siz o zaman görün! Ayrıca çok yakışmış bu zihniyete.." diyerek tepki gösterdi. Muzaffer Başaran ise başörtüsü hazımsızlığının devam ettiğini dile getirerek görüntüleri paylaşıp tepki gösterdi. Sosyal medyada başörtüsüne tepki gösterenlere karşı tepki gösterilmeye devam ediliyor.