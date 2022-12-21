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Giriş Tarihi: 21.12.2022 21:42 Son Güncelleme: 21.12.2022 21:54

Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gastronomi alanında ödül alan ikiz kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor, ödüllerini Başkan Erdoğan'dan aldı. Törende Akkor kardeşlere "Artık dargınlık yok" diyerek çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, ikiz kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor'u sahnede barıştırdı.

Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödül almaya hak kazananlara ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video

ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKDİM ETTİ

Gastronomi alanında ödül alan Ömür Akkor ile ikiz kardeşi Yunus Emre Akkor da ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Sahnede geçen diyalog ise törene damga vurdu.

"ARTIK DARGINLIK YOK"

Akkor kardeşlere 'Artık dargınlık yok' diyerek çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, ikiz kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor'u sahnede barıştırdı. Erdoğan, "Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." şeklinde konuştu.

"KİLİSLİ OLUP DA BEKAR KALINIR MI?"

Yunus Emre Akkor ise kardeşi Ömür Akkor'a "3 çocuk yapması lazım" diyerek evlenmesi yönünde çağrıda bulundu. Çağrı üzerine Başkan Erdoğan da Ömür Akkor için "Ben de söz veriyorum nikahında da olacağım. Kilisli olup da bekar kalınır mı?" dedi.

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Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı
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