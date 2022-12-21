Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı

"KİLİSLİ OLUP DA BEKAR KALINIR MI?"

Yunus Emre Akkor ise kardeşi Ömür Akkor'a "3 çocuk yapması lazım" diyerek evlenmesi yönünde çağrıda bulundu. Çağrı üzerine Başkan Erdoğan da Ömür Akkor için "Ben de söz veriyorum nikahında da olacağım. Kilisli olup da bekar kalınır mı?" dedi.