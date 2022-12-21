Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödül almaya hak kazananlara ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video
ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKDİM ETTİ
Gastronomi alanında ödül alan Ömür Akkor ile ikiz kardeşi Yunus Emre Akkor da ödüllerini Başkan Erdoğan'ın elinden aldı. Sahnede geçen diyalog ise törene damga vurdu.
"ARTIK DARGINLIK YOK"
Akkor kardeşlere 'Artık dargınlık yok' diyerek çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, ikiz kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor'u sahnede barıştırdı. Erdoğan, "Bundan sonra biriz, beraberiz, iriyiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz." şeklinde konuştu.