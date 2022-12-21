Video Haber Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video

Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video

21.12.2022 | 21:29

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde gastronomi alanında ödül alan ikiz kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor, ödülleri Başkan Erdoğan'dan aldı. Törende Akkor kardeşlere "Artık dargınlık yok" diyerek çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, ikiz kardeşler Ömür Akkor ve Yunus Emre Akkor'u sahnede barıştırdı.

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