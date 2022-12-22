Bayraktar Akıncı TİHA ile ilk test: Yeni Nesil Güdüm Kiti Gökçe hedefi tam isabetle vurdu

2022'DE 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN REKOR İHRACAT



Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'ini ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar, son olarak Arnavutluk ile imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeye ihraç edildi. Bayraktar AKINCI TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.