Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığını öne sürmüş ve OGM ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video

"İNŞAAT YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Şahan Gökbakar, "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi. Yanan bölgelere otel inşaatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, "Benim gördüğüm yok. Artık herkesin elinde cep telefonu var. Böyle bir durum olsa illa ki duyulurdu." dedi.