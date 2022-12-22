Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında söndürme çalışmalarının yetersiz kaldığını öne sürmüş ve OGM ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video
"İNŞAAT YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Şahan Gökbakar, "Marmaris yangınları sonrası bölgede inşaat yapıldı mı?" sorusuna dikkat çeken yanıtlar verdi. Yanan bölgelere otel inşaatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, "Benim gördüğüm yok. Artık herkesin elinde cep telefonu var. Böyle bir durum olsa illa ki duyulurdu." dedi.
"YENİ FİDANLARIN DİKİLMESİ İÇİN HAREKETLENME VAR"
Ağaçlandırma çalışmalarına dikkat çeken ünlü komedyen, "Aksine benim gördüğüm; Orman Genel Müdürlüğü'nün yanan yerlerdeki ağaçları kesim işlemi ile ortadan kaldırdığı ve yerine yeni fidanların dikilmesi için bir hareketlenme olduğu." şeklinde konuştu.
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKANLIĞA TEBRİK
Gökbakar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Yangın sonrasındaki yaz oraya gittiğimizde, simsiyah olan tepelerdeki ağaçların alındığını ve yerine yeni ağaçların dikilmeye başladığını gördüm. O açıdan bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nü tebrik etmek lazım. Yangından sonra hızlı bir çalışma sergilediler."