Video Haber Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video
Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video

Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video

22.12.2022 | 19:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şahan Gökbakar’dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM’ye tebrik | Video 00:53
Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video 22.12.2022 | 19:56
Salih Tuna | Erdoğan’ın yerinde olsam en çok ondan korkardım 04:13
Salih Tuna | Erdoğan'ın yerinde olsam en çok ondan korkardım 22.12.2022 | 16:36
Engin Ardıç | Balyoz gibi 02:57
Engin Ardıç | Balyoz gibi 22.12.2022 | 16:33
Mehmet Barlas | Kemal Bey oğluna sahip çıkabilecek mi? 02:46
Mehmet Barlas | Kemal Bey oğluna sahip çıkabilecek mi? 22.12.2022 | 16:30
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye enerjide merkez olacak! | Video 45:01
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye enerjide merkez olacak!" | Video 22.12.2022 | 16:20
Başkan Erdoğan: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız | Video 10:28
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız" | Video 22.12.2022 | 13:25
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz | Video 19:20
Asgari ücret 8.506 TL. oldu! Başkan Erdoğan: "Gerek olması halinde ara zam yapabiliriz" | Video 22.12.2022 | 12:46
ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video 01:09
ASGARİ ÜCRET 2023 BELLİ OLDU! Başkan Erdoğan açıkladı! 2023 Asgari ücret net 8.500 TL. oldu | Video 22.12.2022 | 12:39
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video 10:39
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı: 2023 ASGARİ ÜCRET 8.506 TL! | Video 22.12.2022 | 12:36
Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video 03:46
Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor! 5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti | Video 22.12.2022 | 10:47
Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti | Video 02:55
Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti | Video 22.12.2022 | 10:44
Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 09:17
Asgari ücret bugün açıklanıyor! Başkan Erdoğan rakamı açıklıyor! Asgari ücret ne kadar olacak? | Video 22.12.2022 | 09:19
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Başkan Erdoğan bugün açıklıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:23
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Başkan Erdoğan bugün açıklıyor! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 22.12.2022 | 08:53
Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video 00:49
Malatya’da iki ayrı ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi | Video 22.12.2022 | 01:44
SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden’dan ABD’de ortak basın toplantısı | Video 19:36
SON DAKİKA | Zelenskiy ve Joe Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı | Video 22.12.2022 | 01:09
Zelenskiy ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı | Video 06:00
Zelenskiy ve Biden arasındaki ikili görüşme başladı | Video 22.12.2022 | 00:33
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD’de | Video 00:19
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de | Video 21.12.2022 | 23:38
Ajda Pekkan’dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Hayatımın en önemli noktalarından biridir! | Video 01:48
Ajda Pekkan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü açıklaması: Hayatımın en önemli noktalarından biridir! | Video 21.12.2022 | 23:13
Kayseri’de sahte içki operasyonu! 90 şişe sahte içki 30 litre etil alkol ele geçirildi | Video 00:58
Kayseri'de sahte içki operasyonu! 90 şişe sahte içki 30 litre etil alkol ele geçirildi | Video 21.12.2022 | 21:47
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video 02:29
Törene damga vuran an! Başkan Erdoğan, Akkor kardeşleri sahnede barıştırdı | Video 21.12.2022 | 21:29

Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde sözler geldi. Gökbakar, yanan bölgelere otel inşaatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek Orman Genel Müdürlüğü'nün bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarını hızlıca tamamladığını dile getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA