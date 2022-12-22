Şahan Gökbakar'dan yangınla mücadele itirafı! Bakanlığa ve OGM'ye tebrik | Video

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Türkiye'de meydana gelen orman yangınları sonrası yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Şahan Gökbakar'dan itiraf niteliğinde sözler geldi. Gökbakar, yanan bölgelere otel inşaatı gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek Orman Genel Müdürlüğü'nün bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarını hızlıca tamamladığını dile getirdi.