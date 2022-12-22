SON DAKİKA: Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti

Son günlerde gribal enfeksiyon salgını yaşanıyor. Hastanelerde salgın başta olmak üzere birçok branşta yoğunluk yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı, MHRS randevu sisteminden doktor randevusu alıp gitmeyenler bu yoğunluğu artıran etkenlerin başında geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 milyona yakın kişinin 1 ayda randevu almasına rağmen muayeneye gitmediğini duyurmuş, randevuların iptal edilmesi uyarısında bulunmuştu. durumun aynı şekilde sürmesi sonrası Bakanlık harekete geçti. Randevusunu iptal etmeyenlere yaptırım geliyor.