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Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:12 Son Güncelleme: 23.12.2022 12:24

Bakan Soylu'dan CHP'ye Semra Güzel tepkisi: Devlete iftira at, sonra da teröristlere sahip çık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada HDP'li Semra Güzel'in görevinin devam etmesi için oy kullanan CHP'ye tepki gösterdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "HDPKK'nın kontrolüne girmiş bir CHP. Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis'te görevinin devam etmesi için oy kullandı. Devlete kara para, uyuşturucu, kimyasal silah iftiraları at, sonra da teröristlere sahip çık. Yazıklar olsun." dedi.

Bakan Soylu’dan CHP’ye Semra Güzel tepkisi: Devlete iftira at, sonra da teröristlere sahip çık!

TBMM Genel Kurulu, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıktığı için dokunulmazlığı kaldırılan ve halen cezaevinde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğini Meclis çalışmalarına katılmadığı için düşürdü.

Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi 42'ye karşı 331 oyla kabul edildi. Oylamada CHP, gizli ortağı HDP'ye destek verdi ancak onu da tuhaf bir yöntemle yaptı. CHP'li vekiller oylamadan hemen önce dışarı çıktı. 134 milletvekili bulunan CHP'den oylamaya sadece 14 CHP'li katıldı.

BAKAN SOYLU'DAN CHP'YE SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada HDP'li Semra Güzel'in görevinin devam etmesi için oy kullandığını belirterek CHP'ye tepki gösterdi.

Bakan Soylu, eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik dün Mecliste yapılan oylama konusunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"HDPKK'nın kontrolüne girmiş bir CHP. Perukla kaçarken yakalanan terörist vekilin Gazi Meclis'te görevinin devam etmesi için oy kullandı. Devlete kara para, uyuşturucu, kimyasal silah iftiraları at, sonra da teröristlere sahip çık. Yazıklar olsun."

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Öte yandan, Diyarbakır Milletvekili HDP'li Semra Güzel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bakan Soylu'dan CHP'ye Semra Güzel tepkisi: Devlete iftira at, sonra da teröristlere sahip çık!
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