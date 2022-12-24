Fahrettin Altun’dan Reuters’in skandal iş ilanına tepki: Buna asla gazetecilik denmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi ama buna asla gazetecilik denmez" ifadelerini kullandı.

Altun, İngiliz haber ajansı Reuters'in Türkiye ofisi için verdiği siyasi içerikli iş ilanına yönelik açıklama yaptı.

Reuters gerçeklerden uzaklaşmış göründüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"BUNA ASLA GAZETECİLİK DENMEZ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde Türkiye'de ne olduğuna dair taraflı bir bakış açısı benimsemiş görünüyor. Reuters'in ilanındaki ifadeler sadece bir propaganda broşüründe kulağa mantıklı gelebilirdi. Ama buna asla gazetecilik denmez.

Bir medya kuruluşu, ne olup bittiğine dair önyargılarını haberin ana hattı olarak kullanmadan önce, sahadaki gazetecilerine gerçekleri sormalıdır. Reuters, bu ilandaki cümleleri, bağlı olduğunu iddia ettiği 'bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık ve güvenilirlik' şeklindeki gazetecilik ilkeleriyle karşılaştırsa iyi olur."

TRT World'den Reuters'ın skandal iş ilanına misilleme