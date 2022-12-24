Rus arşivlerinde Sarıkamış Harekâtı’ndan övgüyle bahsediliyor: Bir yanda soğuk bir yanda ihanet

RUS ÇARI'NIN ZİYARETİ TÜRK ASKERİ TARAFINDAN ADIM ADIM İZLENDİ

Rus Çarı 2. Nikolay'ın ordusuna moral vermek için Kafkas Cephesi'ne yaptığı ziyaret Türk Ordusu tarafından anbean takip edilmiş. Ramin Sadıgov tarafından kaleme alınan "Rus Kaynaklarına Göre Sarıkamış Harekatı" isimli makalede, Türk ordusunun, kısıtlı imkanlara rağmen nasıl bir istihbarat gücü olduğu şu sözlerle anlatılıyor: "Yalnız Çar'ın bu seyahati oldukça riskli bir zamanda gerçekleşti. Seyahatten bir hafta sonra Sarıkamış Harekâtı'nın başlaması bunun göstergesiydi. Hatta sonralar Rus ordusuna esir düşmüş Türk askerlerinin anlattıklarıyla riskin varlığı teyit edilmişti. Esir askerler Sarıkamış'a seyahati esnasında Çar Nikola'nın arabasının ormanlıkta mevzilenmiş Türk askerleri tarafından anbean izlendiğini aktarmıştı. (Maslovski 1933:74) Fakat emir olmadığından ateş açılmadığı, böylece Çar'ın büyük bir tehlikeden kurtulduğu kaydedilmişti.