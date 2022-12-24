Son dakika: Erzurum’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılında Anadolu'yu ebedi yurdumuz olan yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalinini, binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu şehrin insanları, Kürdüyle, Türküyle her meşrepten insanla, Dadaş sıfatını bileklerini hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır.