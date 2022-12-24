Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Erzurum'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 24.12.2022 14:03 Son Güncelleme: 24.12.2022 14:06

Son dakika: Erzurum'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor.

Son dakika: Erzurum’da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılında Anadolu'yu ebedi yurdumuz olan yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalinini, binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu şehrin insanları, Kürdüyle, Türküyle her meşrepten insanla, Dadaş sıfatını bileklerini hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır.

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Son dakika: Erzurum'da toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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