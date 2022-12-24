Son Dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! "Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
59:56
00:19
22:11
03:07
10:12
01:02
Meksika’da süpermarkette silahlı soygun | Video 23.12.2022 | 23:24
00:35
Paris karıştı! PKK sempatizanları Fransız polisiyle çatıştı | Video 23.12.2022 | 23:16
00:38
Paris karıştı! PKK sempatizanları Fransız polisiyle çatıştı | Video 23.12.2022 | 23:15
01:05
00:09
00:49
Yaşlı çifti 750 bin TL dolandıran 5 şüpheli yakalandı | Video 23.12.2022 | 20:39
00:12
Tarsus’ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı | Video 23.12.2022 | 20:31
03:13
Mehmet Barlas | Asgari ücrette rekor artış 23.12.2022 | 14:20
04:54
04:24
Mahmut Övür | İmamoğlu'na 'evlat' hatırlatması uyarı mı? 23.12.2022 | 14:12
03:25
Melih Altınok | Akrabanın akrabaya yaptığını... 23.12.2022 | 13:46
04:23
Burhanettin Duran | Muhalefetin çoklu aday çıkarmasının handikapları 23.12.2022 | 13:28
20:01
Bakan Kurum: "Sıfır atık 105 ülkenin katılımıyla dünya markası oldu" | Video 23.12.2022 | 11:59
21:18
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Erzurum'un 4 ilçesinin daha doğalgaza kavuştuğunun müjdesini verirken şu ifadeleri kullandı: Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.