Son Dakika: Başkan Erdoğan Erzurum'da duyurdu! "Doğalgazda pazartesi yeni bir müjde vereceğiz" | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Erzurum'un 4 ilçesinin daha doğalgaza kavuştuğunun müjdesini verirken şu ifadeleri kullandı: Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak.