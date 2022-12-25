CHP’de Kılıçdaroğlu’nu çıldırtacak aday!

TAVSİYE EDİLEN ADAYA RET

Öte yandan, boşalan Balıkesir il başkanlığı koltuğuna ise istifa eden Serkan Sarı yerine yakın adamı il başkan yardımcılığı görevini sürdüren Erden Köybaşı'nı önerdiği öğrenildi. Bu önerinin basına kapalı toplantıda ilçe başkanları tarafından 12 oy red 8 oy kabul olarak sonuçlanmasının ardından CHP Milletvrkilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Fikret Şahin'in ise uzlaşı sağlayamadığı kaydedildi.