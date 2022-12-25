Kemal beyi çıldırtacak aday! “Kemal İstifa” sloganı attırmıştı | VİDEO

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı genel merkezin tavsiye kararına uyarak 28’nci dönem milletvekili aday adaylığı için İl Başkanlığı görevinden istifa etti. İstifa eden İl Başkanı Serkan Sarı, geçtiğimiz yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapılmasını eleştirmiş ve partililere "Kemal İstifa" sloganları attırarak açıklamalarda bulunmuştu.