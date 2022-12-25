Son dakika: CHP’li belediye suçlulara kalkan oldu! Hırsızlık, çifte cinayet, taciz…





Yaşanan iki olayda da belediye yetkililerinin yaşananları göz ardı etmesi bizim kadar toplumda da tepkiyle karşılandı. Taviz tavizi doğurur. Camdaki bir çatlak büyük bir vandallığı harekete geçirir. Milletin iradesiyle seçilmiş bir Şehr'ül Emin bu iradeye sahip çıkmalı, böyle ahlak dışı olaylara müsamaha göstermemelidir. Yapılan hırsızlığa müsamaha göstererek cinayete kadar uzanan kirli yolu açmış oldular. Aynı hatayı tekrarlayıp bir çocuğa yapılan cinsel istismara müsamaha gösterdiler. Bu tüm kadınların ve çocukların kişilik haklarını gasp etmek demektir" dedi.