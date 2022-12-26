Altılı masa siyaset sahnesinden silinecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Erzurum'da 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Türkiye için hayal kuran, hayallerinin peşinden giden gençlere selam ve sevgilerini gönderen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Türkiye'nin azimli, çalışkan, üretken, muazzam bir gençliği var. Ufku geniş, zihni açık, pırıl pırıl gençlerimizle daima iftihar ediyorum. Sevgili gençler, sizler bizim aydınlık ve müreffeh yarınlarımızın teminatısınız.Amerika ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sanan cahiller başta olmak üzere Türkiye'yi küçümseyenlere, milletimizi hafife alanlara, ülkemizin son 20 yılda nereden nereye geldiğini bir kez daha göstereceğiz.Son bir haftada yaşananlar bile, önündeki ve arkasındakilerle birlikte altılı masanın organik değil tamamen inorganik, yani naylon, tamamen proje mahsulü bir yapı olduğunu gösterdi. Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitnenin, fesadın, entrikanın kol gezdiği bu garip birliktelikten ne ülkeye ne millete ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yetip de o vakte kadar ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri, eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyaset sahnesinden silinmesine de vesile olacaktır. Bunun için hepimize, özellikle de gençlerimize çok önemli görevler düşüyor.2023 seçimleri çok önemli. Milletimiz ya ortaya proje namına hiçbir şey koyamayan vizyonsuzlara mahkum olacak ya da dünyanın gıptayla baktığı devasa projeleri hayata geçirmeye devam edecek.2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek. Yani önümüzdeki seçimlerin kilidini şu veya bu parti değil bizatihi sizler açacaksınız. Kullanacağınız oylarla Türkiye'nin gelecek 5 yılıyla birlikte aynı zamanda 25 yılına da damga vuracaksınız. AK Parti'nin, gençlerin partisi olduğunu sizler göstereceksiniz. Sizlerden bu hassasiyetle 2023 seçimlerine yaklaşmanızı bekliyorum. Allah'ın izniyle 2023 seçimlerinde yine çok büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız.2023'te ileri teknolojinin tavan yaptığı bir döneme girilecek. Özellikle yazılım ön plana çıkacak, yazılım teknolojisinde başarı kaydedenler ciddi manada prim yapacak. Uzay teknolojisinde ciddi manada gelişmeler var. Savunma sanayisinde ciddi manada gelişmeler var. Bakın Türkiye savunma sanayisinde şöyle bir atak yaptı ve bu atakla birlikte bütün dikkatler Türkiye'nin üzerine çevrildi. Buna tüm Batı dahil, Amerika dahil, hepsi. Hatta bizdeki bu teknolojiyi alma gayretleri var. Hep beraber bu işi başaracağız ve inşallah Türkiye bu sıçramasını da devam ettirecek.