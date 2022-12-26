"SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİYLE ADIMIZDAN SÖZ ETTİREN BİR KONUMA GELDİK"

Geçen pazartesi iştirak ettikleri "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" programının kapanış toplantısında kadınların kazanımlarına ve Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkma kararlılıklarına şahit olduklarını dile getiren Erdoğan, "Biz de hem yeni müjdelerle bu çabalara olan somut desteğimizi gösterdik hem de kadınlarımızın hakkaniyet temelli mücadelelerine verdiğimiz desteği tekrarladık." dedi.

Erdoğan, salı günü, başkanlık ettiği Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısında Türkiye'nin gurur kaynağı savunma sanayii projelerinde gelinen son durumu ve bundan sonraki iş programlarını gözden geçirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye artık sadece kendisi için savunma sanayii ürünleri tasarlayan ve üreten bir ülke haline gelmenin ötesine geçmiştir. Her geçen gün artan ihracatımızla tüm dünyada savunma sanayii sektörümüzün ürünleriyle adımızdan söz ettiren bir konuma geldik. İnşallah önümüzdeki yıl devreye alacağımız projelerle bu konumumuzu daha da güçlendireceğiz."

Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü takdimi vesilesiyle Türkiye'ye değer katan kültür, sanat insanlarıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, çeşitli alanlarda ülkeye yaptıkları katkılarıyla fikir ve gönül dünyasını zenginleştiren tüm kültür, sanat insanlarına bir kez daha teşekkür etti.

Erdoğan, aynı gün Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayarak iki ülke arasındaki zaten oldukça yakın olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacak görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.