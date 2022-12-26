Video Haber Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video

26.12.2022 | 20:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video 05:52
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Karadeniz'de yeni doğal gaz keşfi müjdesi | Video 26.12.2022 | 20:24
Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan’dan emekli ve memur zammı açıklaması | Video 05:41
Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan'dan emekli ve memur zammı açıklaması | Video 26.12.2022 | 20:11
Tarsus’ta korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı | Video 00:24
Tarsus'ta korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı | Video 26.12.2022 | 19:49
Filipinler’de sel: 11 ölü, 19 kayıp | Video 07:04
Filipinler’de sel: 11 ölü, 19 kayıp | Video 26.12.2022 | 18:43
Seyir halindeki tır alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 03:46
Seyir halindeki tır alev alev yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 26.12.2022 | 18:21
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! CANLI YAYIN izle 01:29
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklama! CANLI YAYIN izle 26.12.2022 | 17:13
Melih Altınok | Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV! 03:48
Melih Altınok | Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV! 26.12.2022 | 16:29
Mehmet Barlas | Batı, Erdoğan düşmanlığından bıkmıyor 03:22
Mehmet Barlas | Batı, Erdoğan düşmanlığından bıkmıyor 26.12.2022 | 16:27
Bakan Kurum: Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz | Video 01:12
Bakan Kurum: "Ayder’imizin güzelliğini bozan yapıları kaldırıyoruz" | Video 26.12.2022 | 15:31
Başkan Erdoğan’ın açıklayacağı doğalgaz müjdesi ne olacak? Karadeniz’de yeni rezerv mi bulundu? | Video 11:59
Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı doğalgaz müjdesi ne olacak? Karadeniz'de yeni rezerv mi bulundu? | Video 26.12.2022 | 12:19
FETÖ’cü Enes Kanter’den skandal sözler! Papa’nın önünde diz çöküp Türkiye’yi kötüledi | Video 00:15
FETÖ’cü Enes Kanter'den skandal sözler! Papa’nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötüledi | Video 26.12.2022 | 10:40
EYT’de nefesler tutuldu! Gözler Kabine Toplantısı’nda. Memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? | Video 01:47
EYT'de nefesler tutuldu! Gözler Kabine Toplantısı'nda. Memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? | Video 26.12.2022 | 09:07
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık’taki sahte ihbarlar ABD’den yapıldı 09:51
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı 25.12.2022 | 23:30
Kemal beyi çıldırtacak aday! “Kemal İstifa” sloganı attırmıştı | VİDEO 00:59
Kemal beyi çıldırtacak aday! “Kemal İstifa” sloganı attırmıştı | VİDEO 25.12.2022 | 17:41
Başkan Erdoğan’ın bu sözleri yeniden gündem oldu Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı sizi de ısıracak | Video 01:04
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri yeniden gündem oldu "Ellerinizle beslediğiniz terör yılanı sizi de ısıracak" | Video 25.12.2022 | 16:41
Emine Erdoğan’dan çocuklara ve gençlere Sıfır Atık çağrısı | Video 02:43
Emine Erdoğan'dan çocuklara ve gençlere "Sıfır Atık" çağrısı | Video 25.12.2022 | 13:46
Suudi Arabistan’da büfeye dalan araç alev aldı | Video 00:10
Suudi Arabistan'da büfeye dalan araç alev aldı | Video 24.12.2022 | 22:49
Gaziantep’te sahte içki operasyonu! 350 litre etil alkol ele geçirildi | Video 00:33
Gaziantep'te sahte içki operasyonu! 350 litre etil alkol ele geçirildi | Video 24.12.2022 | 18:03
CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında gerginlik | Video 00:59
CHP’li büyükşehir belediyelerin toplantısında gerginlik | Video 24.12.2022 | 16:28
Melih Altınok | Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor bu Kemal Bey 03:17
Melih Altınok | Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor bu Kemal Bey 24.12.2022 | 16:37

SON DAKİKA HABERİ: KABİNE TOPLANTISI 2022 yılında son kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, EYT düzenlemesi, Karadeniz Gazı ve emekli - memur zammı başta olmak üzere birçok konuda Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Fatih Sondaj gemimiz Çaycuma-1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazın bugünkü rakamla karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. " dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA