SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek

Bu aynı zamanda şu demek; Yani benim Muşlu, Iğdırlı evladım ünivesiteye gireceği zaman İstanbul'a gelebilirse gelecek, Ankara'ya gelebilecek böyle bir şansı yakalama gayreti içindeydi. Ama şimdi durum böyle değil. Şimdi benim profesörüm, benim doçentim, doktorum nereye gidiyor? Iğdır'a gidiyor, Muş'a gidiyor, Hakkari'ye gidiyor. Dolayısıyla gencimizi bulunduğu, doğduğu, büyüdüğü ilde üniversitesi ile bir arada yetişmesine yardımcı oluyor. Nereden nereye. Bu ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. İşte biz kendini ilimde yavrularımıza tahsil edebileceği okullarını hazırlamak suretiyle hamdolsun bugünlere geldik. Medeni olmak, medeniyet bu. İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin, babalarımızın yavrularına yaygınlaştırmayı hamdolsun biz gerçekleştirdik.

Teknoloji alanındaki girişimlerin ülkemizin ekonomik büyümesindeki önemini son yıllarda milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerimize bakarak daha iyi görebiliriz. Gençlerimizin belki bir iş, ürün veya oyun fikri ile kurdukları girişimler vasıtasıyla girdikleri yolda elde ettikleri başarılarla bizler de gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda bu tür başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız.

Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır. Bugün yararlandığımız pek çok teknolojik hizmetin bize ülkenin veya dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyouz. Ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinde de benzer bir süreç yaşanıyor. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı. Şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Biz de fırsatı değerlendirmek için yeni projeler geliştiriyor ve uygulamaya geçiriyoruz.

Esasen bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacını çeşitli alanlarda somut olarak görmeye başladık. Mesela yerli otomobilimiz Togg üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu sınıftaki araçların veya cihazların üretimi yanında bakımı ve idamesi için de daha çok nitelikli teknoloji personeline ihtiyaç olacak. Giderek yaygınlaşan akıllı ev ve bina sistemleri gibi gelişmeler artan sayıda nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Benzer örneklerin çoğalması ile bilgi teknolojileri alanındaki pozisyonlar artık bugünün ve geleceğin mesleği olarak tarif ediliyor, tanımlanıyor. Bu bakımdan yazılımcı istihdamı projemizle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz.

Temel eğitim grubundaki çocuklarımız ve ebebeynleri için hazırlanan eğitimlere gösterilen yüksek ilgiyi de doğrusu ben buna bağlıyorum.

Projemizde 7 yaşından başlayıp, 70 yaş üstüne kadar çıkan kullanıcı çeşitliliği milletimizin topyekün teknolojik gelişmeleri sahiplendiğini gösteriyor. Güvenli internet kullanımı öğrenmek için sisteme dahil olan 73 yaşındaki Mehmet bey de, dijital ebebeynlik eğitimi alan 51 yaşındaki Ayşe hanım da bu sürecin birer parçasıdır. Aynı şekilde 7 yaşındaki Poyraz'dan 8 yaşındaki Abdullah'a, 9 yaşındaki Alya'ya kadar on binlerce çocuğumuz aldıkları eğitimle kodlama, yapay zeka, siber güvenlik konularına şimdiden hakim oldular. Benim torunum bile evde 2 yaşında 3 yaşında ama yarabbim. Bizi solladı gidiyor.