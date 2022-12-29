Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “1 Milyon İstihdam Projesi” Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda açıklamalarda bulundu. Teknoloji alanındaki müjdelerini peş peşe sıralayan Başkan Erdoğan, "Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık." ifadelerini kullandı.