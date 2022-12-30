Haberler Gündem Haberleri Halk TV'de skandal sözler! 'İlahiyatçı' Nazif Ay: Noel'i kutlamak farz-ı kifaye!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 10:54 Son Güncelleme: 30.12.2022 10:58

Halk TV'de skandal sözler! 'İlahiyatçı' Nazif Ay: Noel'i kutlamak farz-ı kifaye!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de yayınlanan programda skandal ifadeler kullanıldı. Yayınına konuşmacı olarak katılan 'ilahiyatçı' Nazif Ay'ın Noel ile ilgili söyledikleri tepki çekti. Noel kutlamanın Müslümanlar için farz olduğunu öne süren Ay, "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Halk TV’de skandal sözler! ’İlahiyatçı’ Nazif Ay: Noel’i kutlamak farz-ı kifaye!
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan 'ilahiyatçı' Nazif Ay, Peygamber Efendimiz (SAV) ve Hristiyan gelenekleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

"Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusunu yanıtlayan Ay, "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?" dedi.

"NOEL'İ KUTLAMAK FARZ-I KİFAYE"
"Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum." ifadesini kullanan Ay, "Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır.

Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler: "Noel'i kutlamak müslümanlar için farz-ı kifayedir" | Video

Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin." diye konuştu.

Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bırakın yılbaşını yılbaşını elbette insani bir ihtiyaç olarak kutlayabilirsiniz ama maalesef tarikat liderleri ve önde gelenleri İslami inanışın önde gelen kişileri olarak bilinen kişiler istedikleri gibi yaşama ve anlam verirken ancak garibanlara fakire fukaraya onlara da konsolide etmek için haram diyor öyle bir haram, günah çeşidi yok."

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Halk TV'de skandal sözler! 'İlahiyatçı' Nazif Ay: Noel'i kutlamak farz-ı kifaye!
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