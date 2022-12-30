Halk TV’de skandal sözler! ’İlahiyatçı’ Nazif Ay: Noel’i kutlamak farz-ı kifaye!

Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bırakın yılbaşını yılbaşını elbette insani bir ihtiyaç olarak kutlayabilirsiniz ama maalesef tarikat liderleri ve önde gelenleri İslami inanışın önde gelen kişileri olarak bilinen kişiler istedikleri gibi yaşama ve anlam verirken ancak garibanlara fakire fukaraya onlara da konsolide etmek için haram diyor öyle bir haram, günah çeşidi yok."