Video Haber Nazif Ay'dan Halk TV’de tepki çeken sözler: "Noel’i kutlamak müslümanlar için farz-ı kifayedir" | Video
Nazif Ay'dan Halk TV’de tepki çeken sözler:

Nazif Ay'dan Halk TV’de tepki çeken sözler: "Noel’i kutlamak müslümanlar için farz-ı kifayedir" | Video

30.12.2022 | 10:49

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Nazif Ay’dan Halk TV’de tepki çeken sözler: Noel’i kutlamak müslümanlar için farz-ı kifayedir | Video 00:31
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Halk TV yayınında konuşan ilahiyatçı Nazif Ay, noel kutlamanın müslümanlar için farz olduğunu öne sürdü. Nazif Ay'ın o sözleri tepki çekti.

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