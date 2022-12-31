Baba evinde helallik alındı! Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanıyor

AÇIKLAMAYI ANKARA VALİLİĞİ YAPTI

Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir.