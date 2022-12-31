Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, son yolculuğuna uğurlandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Kontrolsüz kavşağa daldı, çarptığı araç böyle takla attı | Video 31.12.2022 | 15:51
03:24
3'üncü kattaki daire alev topuna döndü, mahalleli sokağa döküldü | Video 31.12.2022 | 15:34
01:12
03:36
01:50
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 2023 yılı için özel video klip... 31.12.2022 | 14:46
04:33
02:03
00:20
İzmir’de yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol operasyonu: 2 gözaltı | Video 31.12.2022 | 14:01
01:18
İlk yardım çantasından 560 gram metamfetamin çıktı | Video 31.12.2022 | 14:00
00:16
02:23
Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video 31.12.2022 | 10:38
00:28
Fatih'te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video 31.12.2022 | 10:40
02:24
Arama yapılan araçta 30 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 31.12.2022 | 10:20
00:46
6 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama | Video 31.12.2022 | 09:57
01:31
Malatya'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 31.12.2022 | 09:19
02:43
02:19
01:15
Hayvan yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 31.12.2022 | 09:16
05:19
Çıktığı çatıdan kardeşinin ikna çabası ile indirildi | Video 30.12.2022 | 17:52
Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna tekbir ve dualarla uğurlandı.
2 çocuk babası Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü.
Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Ateş'in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.