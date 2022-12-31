BAŞKAN ERDOĞAN KOMANDOLARA HİTAP ETTİ

Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Başkan Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.

Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO

"GELECEĞİMİZ AYDINLIK OLSUN"

Mehmetçiğin yeni yılını tebrik eden Başkan Erdoğan, "Sizleri böyle anlamlı bir gecede 2022'yi uğurlarken 2023'e girdiğimiz böyle bir gecede İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. İnanıyorum ki 2023, ülkemiz ve milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak." dedi.