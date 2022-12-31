Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl mesajı! Üs bölgesindeki askerlere telefondan seslendi | VİDEO
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aracılığıyla Çıldıroba Üs Bölgesi'ndeki askerlere telefon ile yılbaşı tebriğinde bulundu. Başkan Erdoğan, sınır bölgesindeki askerlere "Gecemiz mübarek olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende ve güvenlikte olacak." sözleri ile seslendi.