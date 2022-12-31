CHP'li isim "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor

Torun, "Oluyor tabii ki. Biz bazı bilgilere ve verilere nereden ulaşacağız? Elbette olacak. Sonuçta gerçekten vicdanlı, kamu görevlisi olan o bürokrasinin görevini hakkıyla yapan birçok insan belli doğru bilgileri… Bu bilgi sızdırma değil." ifadelerini kullandı.