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Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:11 Son Güncelleme: 31.12.2022 15:13

CHP'li isim "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuk olduğu bir televizyon programında "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti. “Devletin içinden doğru bilgiler Sayın Kılıçdaroğlu’na geliyor mu?” sorusuna yanıt veren Seyit Torun, “Elbette ki geliyor. Bu bürokrasiden olur, farklı çevrelerden olur. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında mutlaka bulunuluyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li isim bürokraside sızıntı iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu’na içeriden bilgi geliyor

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, geçtiğimiz hafta konuk olduğu bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bürokrasiden bilgiler aldığını ifade etmişti.

Karakaya, "Kamu kurum ve kuruluşlarından bazı bilgiler alıyorlar, sızdırma oluyor. Bu konuda kamu içerisinde bilgi akışının en yoğun olduğu taraf CHP'dir." ifadelerini kullanmıştı.

Seyit Torun o iddiaları doğruladı: "CHP'ye bilgi sızıyor" | Video

CHP'Lİ SEYİT TORUN İTİRAF ETTİ: İÇERİDEN BİLGİ GELİYOR

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun konuk olduğu programda söz "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti.

Torun, "Oluyor tabii ki. Biz bazı bilgilere ve verilere nereden ulaşacağız? Elbette olacak. Sonuçta gerçekten vicdanlı, kamu görevlisi olan o bürokrasinin görevini hakkıyla yapan birçok insan belli doğru bilgileri… Bu bilgi sızdırma değil." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA İÇERİDEN BİLGİ GELİYOR"

"Devletin içinden doğru bilgiler Sayın Kılıçdaroğlu'na geliyor mu?" sorusuna da yanıt veren Seyit Torun, "Elbette ki geliyor. Bu bürokrasiden olur, farklı çevrelerden olur. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında mutlaka bulunuluyor" dedi.

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CHP'li isim "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti: Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor
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