CHP'li Seyit Torun o iddiaları doğruladı: "Kılıçdaroğlu'na içeriden bilgi geliyor" | Video

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuk olduğu bir televizyon programında "bürokraside sızıntı" iddiasını kabul etti. “Devletin içinden doğru bilgiler Sayın Kılıçdaroğlu’na geliyor mu?” sorusuna yanıt veren Seyit Torun, “Elbette ki geliyor. Bu bürokrasiden olur, farklı çevrelerden olur. Zaman zaman belge, bilgi paylaşımında mutlaka bulunuluyor” ifadelerini kullandı.