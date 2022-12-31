Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili Emniyet kaynaklarından Emre Can Çakıroğlu açıklaması

ATEŞ'E 5 KURŞUN İSABET ETTİ

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Ateş'in yapılan otopsisinode boynuna, karnına ve bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Türkiye gündemini sarsan olay üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

24 SAAT GEÇMEDEN KATİL YAKALANDI

Ankara polisinin yaptığı çalışmanın ardından cinayetin faili olan zanlı ve olaya karışan iki şüpheli yapılan operasyonla cinayetin üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" denildi.