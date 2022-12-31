Sinan Ateş’in öldürülmesi ile ilgili Emniyet kaynaklarından Emre Can Çakıroğlu açıklaması

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili Emniyet Kaynaklarından önemli bir açıklama geldi. Emniyet kaynakları, "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili sosyal medya platformlarında olayın şüphelisi olarak lanse edilen Emre Can Çakıroğlu isimli vatandaşımızın yürütülen soruşturma ile ilgisi bulunmamaktadır. Soruşturmanın hiçbir safhasında adı geçmiyor, gözaltına alınan şahıslardan değil. Paylaşımlara dikkat edilmesi ilgisiz kişilerin hedef gösterilmemesi önem arz ediyor" uyarısını yaptı.
3 ZANLI GÖZALTINDA
Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi. Ankara Emniyeti cinayetin üzerinden 24 saat geçmeden, olayın faili olduğu değerlendirilen zanlı ile olaya karışan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 zanlıyı gözaltına aldı.
MHP eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Çankaya Çukurambar'da bir işyerinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ateş, bacaklarından, boynundan ve karın bölgesinden vurulurken, Ateş'in yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt ise omuzundan vuruldu.
'BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER'
Hastaneye kaldırılan Sinan Ateş, yaşamını yitirirken, yaşananların ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Tarafların birbirlerine karşılıklı ateş ettiği öğrenilirken, olayı gören tanıklardan biri de bu iddiayı doğruladı. Saldırganın motosikletle geldiğini, bir kişi olduğunu anlatan tanık, motosikletli zanlının açtığı ateş sonraı Ateş'in yaralanmasının ardından tabancayla karşılık verildiğini söyledi.
ATEŞ'E 5 KURŞUN İSABET ETTİ
Cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Ateş'in yapılan otopsisinode boynuna, karnına ve bacaklarına 5 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Türkiye gündemini sarsan olay üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
24 SAAT GEÇMEDEN KATİL YAKALANDI
Ankara polisinin yaptığı çalışmanın ardından cinayetin faili olan zanlı ve olaya karışan iki şüpheli yapılan operasyonla cinayetin üzerinden 24 saat geçmeden yakalandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir" denildi.
SALDIRIDAN 2 SAAT ÖNCE FIRAT ÇAKIROĞLU'NU ANMIŞ
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'in, olaydan 2 saat önce, Twitter'da yaptığı paylaşımla İzmir'de 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı görüldü. Ateş, paylaşımında, "Şafağın hiç sökmeyeceğini düşündüğünüz anlarda aklınıza 40 çerisiyle Çin sarayını basan Kürşat, idealleri uğruna dağlara çıkan Enver, işgal donanmasına bakıp 'Geldikleri gibi giderler' diyen Mustafa Kemal, 30 kişi kalsak da mücadelemiz sürecek diyen Fırat gelsin" ifadelerini kullandı.