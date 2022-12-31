Teröristbaşı Duran Kalkan’dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler

"DAHA FAZLA İTTİFAK, İLİŞKİ, BİRLİK"

Türkiye'deki 2023 seçimleri için muhalefet partilerine ittifak ve birleşme çağrısı yapan terörist Kalkan,"Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" şeklinde konuştu.