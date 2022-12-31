Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı: Bu mücadeleye destek vermeliler | VİDEO
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Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan açıklama yaparak Türkiye'deki seçimlerin kritik olduğunu ve muhalefetin küçük şeyleri mesele yapmadan daha fazla ittifak ve ilişki içerisinde olması yönünde çağrıda bulundu. Örgütün ağır dabe aldığını itiraf eden teröristbaşı Kalkan, "Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" dedi.