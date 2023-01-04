İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! "İBB başkanı yine yalana sarıldı"

İDDİALAR VE GERÇEKLER

İmamoğlu'nun değindiği "İBB'ye 30 bin işçi alımı" konusunun iç yüzü ise şu şekilde açıklandı:

24 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile İBB Belediye Şirketleri'ne İş Kanunu'na tabii olarak kadroya geçirme işlemleri yapılmıştı.

2017 yılında çıkan bu geçici madde ile taşeron olarak çalışan işçiler, 2018 yılının Nisan ayında kadroya geçirilmişti. 22 bin 73 yüklenici çalışanlar İBB şirket kadrolarına, güvenlik ve soruşturmaları yapılarak, soruşturma sonuçları da ilgili komisyonlarda değerlendirilerek işe alınmışlardı. Daha sonraki süreçte ise emekli olan veya işten ayrılanların yerine KHK kapsamındaki kadrolar için 6 bin 165 kişi işe alınmış. Bunların tamamı da şirketlerde oluşturulan komisyonlar tarafından arşiv sonuçları değerlendirilerek işe alınmıştı.

ARŞİV SORUŞTURMASI İMAMOĞLU DÖNEMİNDE KALDIRILDI

Ekrem İmamoğlu döneminde İBB İnsan Kaynakları Koordinatörü olan Öncü Özhan Öner'in talimatıyla, "Arşiv soruşturmasına gerek olmadığı" gerekçesiyle, arşiv araştırması yapılması işlemleri ve süreçleri İBB Şirketleri için iptal edilmişti.

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