Ege’de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Türk bayraklı balık avlama tekneleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildi.
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1 SAHİL GÜVENLİK BOTU SEVK EDİLDİ
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiği bildirildi.
"BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır.