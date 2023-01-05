Ege’de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

"BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır.