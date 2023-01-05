Haberler Gündem Haberleri Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar
Giriş Tarihi: 5.1.2023 18:56 Son Güncelleme: 5.1.2023 19:16

Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz edildi. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güçlerini uzaklaştırdı. Yunan unsurlarının havaya ateş açması üzerine misliyle karşılık verildi.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Ege’de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar

Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında Türk bayraklı balık avlama tekneleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildi.

Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO

1 SAHİL GÜVENLİK BOTU SEVK EDİLDİ

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiği bildirildi.

"BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ"

Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir."

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Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar
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