Video Haber Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO
Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO

Ege'de Türk balıkçı teknesine Yunan tacizi! Sahil Güvenlik devreye girince kaçtılar | VİDEO

05.01.2023 | 19:11

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında balıkçılık faaliyetinde bulunan Türk teknesi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz edildi. Olayın bildirilmesi üzerinde bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan güçlerini uzaklaştırdı. Yunan unsurlarının havaya ateş açması üzerine misliyle karşılık verildi.

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