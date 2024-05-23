SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.