Video Haber SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem

23.05.2024 | 18:52

Son dakika haberi... Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İran İbrahim Reisi’yi uğurladı: Milyonlar cenaze töreni için Meşhed’e akın etti! 03:17
İran İbrahim Reisi'yi uğurladı: Milyonlar cenaze töreni için Meşhed'e akın etti! 23.05.2024 | 19:54
Eski sevgili dehşet saçtı! Sevgilisinin çalıştığı iş yerine ateş açtı, 2 kişiyi vurdu 00:17
Eski sevgili dehşet saçtı! Sevgilisinin çalıştığı iş yerine ateş açtı, 2 kişiyi vurdu 23.05.2024 | 19:25
SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu haritasını güncelledi! Meteorolojiden uyarı! 01:10
SON DAKİKA: Meteoroloji hava durumu haritasını güncelledi! Meteorolojiden uyarı! 23.05.2024 | 19:12
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum’da 4.4 büyüklüğünde deprem 02:24
SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem 23.05.2024 | 18:52
Son bir haftada, 48 terörist etkisiz hâle getirildi | Video 08:40
Son bir haftada, 48 terörist etkisiz hâle getirildi | Video 23.05.2024 | 12:30
TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Türk dünyasının birliği, beraberliği, gelişmesi dünya barışına katkıdır” | Video 05:41
TBMM Başkanı Kurtulmuş: “Türk dünyasının birliği, beraberliği, gelişmesi dünya barışına katkıdır” | Video 23.05.2024 | 08:49
MİT Başkanı Kalın’dan tam isabetli üçlük | Video 00:05
MİT Başkanı Kalın’dan tam isabetli üçlük | Video 23.05.2024 | 08:49
İlk kez A Haber’in ulaştığı Reisi’nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu! 01:24
İlk kez A Haber'in ulaştığı Reisi'nin helikopterinin enkazına ait görüntüler dünyada gündem oldu! 22.05.2024 | 22:55
Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli 31:38
Son dakika! Başkan Erdoğan: Soykırımcılar hesap vermeli 22.05.2024 | 20:22
Son dakika: Sosyal medya platformu X’den Türkiye hamlesi 01:14
Son dakika: Sosyal medya platformu X'den Türkiye hamlesi 22.05.2024 | 18:45
AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: Dijital Telif konusunda düzenlemeler yapmamız gerekiyor | Video 04:23
AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı: "Dijital Telif konusunda düzenlemeler yapmamız gerekiyor" | Video 22.05.2024 | 15:35
Kaza tespit tutanağında yeni dönem! Artık e-Devlet’ten ulaşılabilecek: İşte tüm detaylar | Video 03:50
Kaza tespit tutanağında yeni dönem! Artık e-Devlet'ten ulaşılabilecek: İşte tüm detaylar | Video 22.05.2024 | 15:44
İşte Ankara Emniyeti’nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu: 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı | Video 17:25
İşte Ankara Emniyeti’nde yaşanan kumpasın müfettiş raporu: 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı | Video 22.05.2024 | 14:25
Sinop merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı | Video 01:34
Sinop merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 32 gözaltı | Video 22.05.2024 | 11:23
Sağlıkta yeni dönem! 02:35
Sağlıkta yeni dönem! 22.05.2024 | 01:49
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu 01:01
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu 21.05.2024 | 22:14
SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu savcılığa teslim edildi 03:03
SON DAKİKA | Kumpas soruşturmasında yeni gelişme! Müfettiş raporu savcılığa teslim edildi 21.05.2024 | 18:52
SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı 15:38
SON DAKİKA HABERLERİ | Romanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı 21.05.2024 | 18:47
Alanya’da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi 00:11
Alanya'da drift yapan sürücüye 45 bin 210 lira ceza kesildi 21.05.2024 | 18:34
Yavuz Donat | ’Türkler ile akrabalık gururumuz’ 10:45
Yavuz Donat | 'Türkler ile akrabalık gururumuz' 21.05.2024 | 16:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA