MİT Başkanı Kalın’dan tam isabetli üçlük | Video
Milli İstihbarat Başkanı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, arkası dönük şekilde potaya üçlük tam isabet.
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