MİT Başkanı Kalın’dan tam isabetli üçlük | Video 23.05.2024 | 08:49 Milli İstihbarat Başkanı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, arkası dönük şekilde potaya üçlük tam isabet. VİDEO DEVAM EDİYOR

MİT Başkanı Kalın'ın tek eli ile arkası dönük bir şekilde üçlük atış çizgisinin gerisinden potaya tam isabet atış yaptığı görüntüyü Gencik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından "Şimdi onlar düşünsün" notu ile paylaştı. Büyük beğeni toplayan atış sosyal paylaşım sitesinde gündem oldu.