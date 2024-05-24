İsrailli tarihçi Ilan Pappé gerçekleri böyle haykırdı: Gazze'de soykırım yapılıyor

Ünlü İsrailli tarihçi Ilan Pappé, ABD basınına verdiği röportajda İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete dikkat çekti. Detroit Havalimanı'nda FBI tarafından sorgulandığını ve kendisine İsrail'in soykırım yapıp yapmadığını sorduklarını söyleyen Pappé, "Evet, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendiriyorum dedim" ifadelerini kullandı. Pappé Gazze'de yaşananları "1948'deki etnik temizliği bile geride bırakan bir etnik temizlik vakasıyla karşı karşıyayız" sözleriyle nitelendirdi.