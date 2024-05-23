İran İbrahim Reisi'yi uğurladı: Milyonlar cenaze töreni için Meşhed'e akın etti!

İran, pazar günü yaşanan helikopter kazasıyla sarsıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın aralarında olduğu 9 kişi kazada hayatını kaybetti. Ülkede 5 günlük yas ilan edilirken hayatını kaybedenler için üç günlük cenaze töreni yapıldı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Reisi için Meşhed'de son tören düzenlendi. Reisi doğduğu topraklarda defnedildi. Milyonlar cenaze töreni için Reisi'nin doğduğu topraklara akın etti.