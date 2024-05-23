Video Haber Eski sevgili dehşet saçtı! Sevgilisinin çalıştığı iş yerine ateş açtı, 2 kişiyi vurdu
Eski sevgili dehşet saçtı! Sevgilisinin çalıştığı iş yerine ateş açtı, 2 kişiyi vurdu

Eski sevgili dehşet saçtı! Sevgilisinin çalıştığı iş yerine ateş açtı, 2 kişiyi vurdu

23.05.2024 | 19:25

Aksaray’da fotoğrafçıda çalışan eski sevgilisinin iş yerine silahlı saldırı düzenleyen Cafer Kutluer, 2 kişiyi vurdu. Saldırı anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken, saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

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